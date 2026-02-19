CA Seia continua na IIª Divisão de Atletismo em pista curta

Em Braga, os senenses terminaram a dupla jornada no quinto lugar da classificação geral, com 56 pontos. A prova ficou marcada pelo elevado nível competitivo, com o CAS a conseguir alguma regularidade nas diferentes modalidades. O destaque foi para o regressado Rui Coelho, que venceu os 5.000 metros marcha em 22m24s82’, e os quartos lugares de Tiago Rocha nos 60 metros, João Morado no salto em comprimento, Guilherme Faias nos 400 metros e Ander Aizpurua nos 800 metros. Na IIIª Divisão, a Associação Cultural e Recreativa (ACR) da Senhora do Desterro, de São Romão (Seia) alcançou a 7ª posição em masculinos, totalizando 185 pontos, graças, entre outros, à vitória de Bruno Martins no peso (7,26 kg), com um lançamento de 13,41 metros, e aos terceiros lugares de Augusto Cardoso nos 5.000 metros marcha (23m16s90’), de Sérgio Silva no salto em comprimento (6,55 metros). Em femininos, a equipa não pontuou apesar do terceiro lugar de Isabel Laginhas nos 3.000 metros marcha e do sétimo de Tânia Cruz nos 1.500 metros.