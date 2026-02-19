A peça “A Noite dos Visitantes” regressa esta quinta-feira (15 horas) ao palco do Teatro das Beiras, onde continuará em cena até sábado.
Escrita por Peter Weiss, esta dramaturgia é uma reflexão em verso popular e rimado, referida ao teatro Kabuki e ao Guignol, projeto radicalmente antinaturalista que se debruça sobre como as populações civis são as vítimas eternas dos imperialismos. «Autor de um teatro politizado e documental, Weiss realiza nesta peça uma parábola que, sendo referida ao final da IIª Guerra Mundial, mostra como o esbulho e o saque dos recursos naturais de outros acaba por manchar de forma infame a justa vitória dos “libertadores” russos e americanos da Europa», adianta a produção, a cargo do Teatro das Beiras e do Teatro da Rainha. A encenação é de Fernando Mora Ramos e a interpretação de Benedita Mendes, Miguel Brás e Sónia Botelho (Teatro das Beiras), Fábio Costa, Hâmbar de Sousa e Tiago Moreira (Teatro da Rainha).
“A Noite dos Visitantes” na Covilhã
A peça “A Noite dos Visitantes” regressa esta quinta-feira (15 horas) ao palco do Teatro das Beiras, onde continuará em cena até sábado.
Deixe comentário