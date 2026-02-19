Francisco Neto abre Jornadas de Futebol + Futsal em Pinhel

Francisco Neto, seleccionador nacional de futebol feminino, orienta esta sexta-feira, em Pinhel, a primeira ação de formação das IIIªs Jornadas de Futebol + Futsal, organizadas pelo Agrupamento de Escolas local.

Agendada para o Auditório Rui Ventura, a partir das 9h30, a sessão é dedicada à temática “Organização e preparação de uma fase final” da equipa feminina das quinas, que participou no Mundial e no Europeu. A formação termina às 14h30. O formador convidado para 27 de fevereiro é José Luís Mendes, selecionador nacional de futsal sub19 e sub23, para falar sobre “Das dualidades à estrutura: Progressão pedagógica para o ensino do ataque no sistema 1:3:1”. Esta ação terá uma vertente teórica e outra prática. Cada sessão conta com um crédito para renovação da célula de treinador IPDJ/UEFA. Os interessados podem inscrever-se através do link https://forms.gle/dgWD32K5iYq5NihP8 . A organização conta com a parceria da Associação de Futebol da Guarda, do município de Pinhel, da Federação Portuguesa de Futebol e da UD Os Pinhelenses.