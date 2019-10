«Queremos ir mais longe» na mobilidade da Covilhã

O novo Sistema de Mobilidade da Covilhã foi hoje oficialmente apresentado, no Salão Nobre da Câmara Municipal. Entre as novidades – já anunciadas – o grande destaque é a integração de todos os meios de transporte disponíveis na “cidade neve” num único sistema de passes municipais, ficando assim autocarros, elevadores, estacionamento e bicicletas elétricas (cujas infra-estruturas para circulação estão a ser construídas) todas entregues à mesma concessionária. O plano é reunir todas as possibilidades de deslocação num único passe, que passa a estar disponível também através de uma aplicação para telemóvel.

«Queremos um sistema fluido e acessível a nível económico» disse Vítor Pereira, Presidente da Câmara Municipal da Covilhã na sessão de apresentação.

O novo sistema inclui novas taxas de estacionamento, implementação de bicicletas elétricas, novas ligações à Torre e Penhas da Saúde, mais descontos nos passes municipais, e novos percursos rodoviários urbanos e suburbanos, entre outras alterações.

Apesar de algumas críticas lançadas ao novo plano, em especial às novas ciclovias (particularmente as que estão a ser construídas na Alameda Europa, junto ao Serra Shopping, às quais são apontadas falhas na prevenção da segurança rodoviária), o edil covilhanense mantém o otimismo relativamente ao novo sistema e afirma estar «convencido de que a Covilhã será um caso de estudo no futuro».

