Plano Diretor Municipal em discussão pública em Aguiar da Beira

O município de Aguiar da Beira tem a decorrer, até 2 de dezembro, o período de participação pública na segunda alteração ao Plano Diretor Municipal (PDM).

Segundo a autarquia, durante este período os interessados poderão dirigir as suas contribuições por escrito ao presidente da Câmara Municipal de Aguiar da Beira (por correio para Avenida da Liberdade, n.º 21, 3570-018 Aguiar da Beira, para o endereço eletrónico participacao.publica@cm-aguiardabeira.pt e, ainda, diretamente, no portal “Participa”, no endereço https://participa.pt).