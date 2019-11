Ovo de Colombo: The Black Mamba

A cidade da Guarda prepara o novo ano e já tem calendarizadas várias atividades, entre as quais um concerto de uma reconhecida banda portuguesa, os The Black Mamba.

Unidos em 2010, Pedro Tatanka (voz e guitarra), Miguel Casais (bateria) e Rui Pedro Pity (baixo) passam pela cidade mais alta para apresentar a sua “Good Time Tour”. O concerto está agendado para 25 de janeiro e será a primeira vez que a banda vai atuar no Teatro Municipal da Guarda, onde seremos convidados a relembrar alguns dos seus maiores êxitos, num concerto certamente energético e aliciante. Ao longo destes nove anos, o grupo tem sido responsável por despertar uma nova onda musical através da fusão de vários elementos como rock, blues, soul e funk. Pouco tempo depois de se juntarem passaram a tocar para um público internacional em cidades como Londres, Filadélfia, Luanda e Madrid.

Os elementos da banda acreditam que a relação de cumplicidade estabelecida ao longo deste percurso e o amor pela música mantêm os The Black Mamba unidos e facilitam uma criação musical harmoniosa. “The Mamba King” é o seu mais recente trabalho. Muito marcado pelo som da música afro-americana dos anos 60 e 70 e totalmente em língua inglesa, o álbum conta com o single “Believe”, que já tem mais de um milhão de visualizações. O vídeo-clip tem um significado especial, pois, aliado a uma música muito emocional, partilha várias imagens do documentário “Koshukuru”, produzido para a organização não governamental HELPO. O objetivo deste documentário é retratar a realidade da educação no norte de Moçambique e demonstrar o apoio que esta organização oferece.

Joana Rebelo