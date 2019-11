Guardiões da Serra da Estrela apelam a voluntários para ação de reflorestação

«Na manhã do domingo de 17 de Novembro de 2019, vamos plantar 1000 árvores numa das zonas atingidas pelos incêndios de 2017 na Mata Nacional da Covilhã».

O anúncio é da associação Guardiões da Serra da Estrela, que pretende reabilitar a área «degradada» da Serra da Estrela e «reconvertê-la num bosque de espécies autóctones».Para completar o objetivo que se propõe, a associação apela à participação de voluntários na iniciativa, que afirma que «exige muitos recursos humanos».

Os ambientalistas salientam que, devido à chuva que se tem feito sentir, «o solo está mais fácil de cavar», fazendo desta época a ideal para reflorestar a Serra da Estrela, até pelo facto de as jovens árvores beneficiarem da abundância de água no inverno. Este facto permite-lhes «desenvolver as suas raízes de forma a chegarem às reservas de água no subsolo e assim conseguirem sobreviver no período de seca do Verão», explicam os Guardiões.