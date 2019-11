Património e artes plásticas na Tinturaria

Os alunos de Arquitetura da UBI organizaram uma exposição documental que destaca o património azulejar, religioso e industrial da Covilhã, bem como a arte urbana do centro histórico.

Inaugurada na terça-feira, a mostra “Heritage and Gis – When past and future meet in Architecture teaching” está patente na Galeria Tinturaria até 8 de dezembro e desafia os visitantes «a refletir e a descobrir o património público tendo em conta o seu enquadramento na história, no tempo e no espaço». Em simultâneo, e até ao final do ano, a galeria covilhanense acolhe a segunda edição da exposição de arte “Goldrartes”, com obras de cerca de 63 artistas covilhanenses nas áreas da pintura, escultura, fotografia e instalação. As duas mostras têm entrada gratuita.