Américo Rodrigues, diretor-geral das Artes, participa este domingo (16 horas) na sessão comemorativa dos 57 anos do Centro Cultural da Guarda. A cerimónia realiza-se na sede da instituição, no Paço da Cultura, na Rua Alves Roçadas, e contará também com a participação do presidente do município, Carlos Chaves Monteiro.