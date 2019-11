Luís Miguel Cerqueira é o novo selecionador distrital de futebol

O antigo guarda-redes Luís Miguel Cerqueira, também conhecido no mundo do futebol por Cobra, é o novo selecionador distrital de seniores da Associação de Futebol da Guarda.

Natural de Vilar Formoso, o técnico tem 40 anos e um vasto currículo como atleta no futebol distrital e nacional. Começou no Figueirense em meados dos anos 90 do século passado e rumou ao Beira-Mar na época de 2001/ 02, onde permaneceu duas temporadas antes de ingressar no Caldas SC e rumar aos açorianos da União Micaelense em 2004. Dois anos depois ingressou no Lusitânia de Lourosa, passou pelo Nelas e regressou ao futebol distrital pelo Fornos de Algodres em 2009. Seguiram-se o Figueirense, o Trancoso e o Manteigas, antes de pendurar as luvas, no final da época de 2014/ 15 e enveredar pela carreira de treinador.

A primeira tarefa de Luís Miguel Cerqueira é preparar a seleção sénior que irá participar na fase regional da Taça das Regiões da UEFA, que terá lugar em Castelo de Vide de 20 a 22 de dezembro. Os adversários da Guarda são a AF Castelo Branco e AF Portalegre, sendo que o vencedor do grupo fica apurado para a fase final nacional agendada para o distrito de Castelo Branco de 23 a 26 de janeiro de 2020. O vencedor apurar-se-á para a final europeia do troféu.