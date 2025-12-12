“Natal nos Carris” na Benespera, Guarda, Celorico e Tortosendo

Começa no sábado e prolonga-se até 10 de janeiro a iniciativa “Natal nos Carris”, promovida pela Associação Move Beiras, que contará com duas Estações Natal, na Benespera (Guarda) e no Tortosendo (Covilhã).

A inauguração das luzes da Estação Natal da Benespera, pelas 19h30 de sábado, vai marcar o início da atividade. No dia seguinte estão agendados apontamentos musicais nas estações da Guarda e Benespera às 13h45 e 14h20, respetivamente, culminando num Concerto de Natal na Igreja Matriz da Benespera (16 horas). Já pelas 20 horas de domingo será a vez da Estação Natal do Tortosendo ser inaugurada. O fim de semana seguinte será dedicado aos mais novos, com a chegada do Pai Natal, de comboio, ao Tortosendo (sábado, 10h30) e a Celorico da Beira (domingo, 17 horas). Neste último caso, a organização é da Junta de Freguesia de Fornotelheiro, com o apoio da Move Beiras.

Em paralelo, decorre a iniciativa “Estação Natal”, que transforma as estações da Benespera e do Tortosendo em espaços decorados e vivos, integrados num circuito festivo que pretende promover o território e a mobilidade sustentável nesta quadra. Podem ser visitadas entre 14 de dezembro e 10 de janeiro. O “Natal nos Carris” conta com o apoio de autarquias, instituições locais, Infraestruturas de Portugal, CP e outras entidades, e pretende celebrar «a união das comunidades através do caminho-de-ferro e da magia natalícia, reafirmando o lema da Move Beiras: “Há linhas que nos unem e uma região que nos move!”»