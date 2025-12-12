Gouveia e Melo na Rádio Altitude

O candidato presidencial Henrique Gouveia e Melo esteve, esta manhã, na Guarda em pré-campanha para as eleições de 18 de janeiro. O almirante passou pela Rádio ALTITUDE, onde concedeu uma entrevista que será transmitida às 17h30.

Entrevistado por Luís Baptista-Martins, diretor do ALTITUDE, Gouveia e Melo disse que é preciso o Estado intervir para evitar o fim da distribuição de jornais nos distritos do interior.

«Nós devemos ter os mesmos direitos, independentemente de vivermos no interior, no litoral ou numa grande cidade e, portanto, vejo isso de forma muito negativa», declarou. Na cidade mais alta, o candidato a Belém, que também esteve no Instituto Politécnico, na Câmara Municipal e no NERGA – Associação Empresarial da Região da Guarda, deixou a mensagem de que, se for eleito, «podem ter certeza que vejo Portugal como um todo e com coesão, não só social, mas com coesão territorial».

Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.