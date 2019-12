Música e eventos para dinamizar centro histórico de Celorico da Beira

O município de Celorico da Beira vai realizar este mês concertos, visitas encenadas e uma feira antiga para dinamizar o centro histórico da vila.

Este sábado (21h30), a Igreja de Santa Maria acolhe um concerto de clássicos de Natal pelas vozes do famoso tenor português Carlos Guilherme e da soprano Filipa Lopes. Sete dias depois haverá uma visita encenada e no fim-de-semana de 21 e 22 de dezembro terá lugar uma feira à moda antiga na Praça da República. Estão previstas encenações de artes e ofícios de outros tempos, bem como uma representação teatral da famosa lenda da águia e da truta no castelo de Celorico da Beira, «que exalta a audácia e a proeza, bem como o papel importantíssimo desempenhado pelo alcaide de Celorico da Beira, Fernão Rodrigues Pacheco, e das suas gentes na defesa, definição e conquista do território português», refere o município em comunicado.