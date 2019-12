Novo quartel da GNR da Guarda vai avançar em 2020

As obras vão avançar no próximo ano no Comando Territorial da GNR da Guarda e deverão ficar concluídas em 2021. A garantia foi deixada pelo secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís, durante a cerimónia comemorativa do 11º aniversário do Dia da Unidade, realizada no Sabugal, no passado domingo. O governante assegurou «o compromisso do Governo» nesta empreitada que resultará na construção de novas instalações, que vão surgir na zona atualmente reservada a estacionamento e parada no quartel atual, apurou O INTERIOR. Na sua intervenção, Antero Luís falou sobre a evolução da criminalidade em Portugal, destacando que em 2018 houve uma descida de cerca de oito por cento face ao ano anterior, e admitiu que no caso do distrito da Guarda, «apesar dos resultados serem melhores que a média nacional, com uma descida da taxa de criminalidade de 12,6 por cento, é possível aumentar a eficácia» das forças policiais, sendo para isso necessário «dotar as autoridades dos meios adequados» a um melhor desempenho no terreno. No próximo ano o Ministério da Administração Interna irá também avançar com obras nos postos territoriais de Seia, Figueira de Castelo Rodrigo, Vilar Formoso e Vila Nova de Tazém, acrescentou o secretário de Estado. Recorde-se, porém, que que estas obras estão previstas desde 2018, com a Lei de programação de infraestruturas e equipamentos das forças de segurança, inclusive com verbas alocadas, no caso do quartel da Guarda 1,8 milhões de euros, sem que até agora tenham sido implementadas.

As comemorações atraíram centenas de populares ao Largo da Fonte, no Sabugal, para assistir à tradicional parada militar das diferentes valências da GNR no distrito, bem como de um batalhão da Guardia Civil de Espanha, que participou pela primeira vez no desfile. Na hora do discurso, o coronel Luís Cunha Rasteiro, comandante do Comando Territorial da Guarda, começou por recordar que Portugal é um dos países «mais seguros do mundo» e lembrou que a criminalidade também está a diminuir na região. O oficial apresentou depois alguns dados relativamente a 2018, quando se registaram 3.061 crimes na área de competência da GNR e foram concretizadas 858 detenções. No ano transato foram efetuadas 38.864 patrulhas e 69.040 testes de alcoolémia, dos quais 660 foram positivos. Nesse período houve ainda 232.989 controlos de velocidade, tendo sido registados 7.082 excessos, e foram fiscalizados 69.083 condutores.

Em termos de atividade operacional, em 2018 foram realizadas 485 buscas domiciliárias e não domiciliárias e recuperados sete veículos. No ano passado a linha SOS Ambiente recebeu 122 denúncias de crimes ambientais e a GNR investigou 597 incêndios, tendo sido detidos e identificados 35 pessoas pelo crime de incêndio florestal. Os militares da GNR efetuaram também 27 detenções por violência doméstica, sinalizaram 4.008 idosos a viver sozinhos e/ ou isolados no distrito e realizaram três transportes de órgãos. Em 2018 registaram-se 27 crimes por maus-tratos e abandono de animais e foram levantados 17.871 autos de contraordenação. Grande parte dos quais (14.449) dizem respeito a infrações rodoviárias e a crimes contra a natureza e ambiente (2.524). Os restantes têm a ver com caráter fiscal (321) e de policiamento geral (577).

No entanto, o comandante garantiu que, «mais do que os números, é o reconhecimento da nossa atividade que nos faz sentir orgulhosos do trabalho deste Comando». O oficial lembrou depois algumas medidas, ações e programas levados a cabo no último ano «para uma resposta mais eficaz» da GNR. Para Cunha Rasteiro, a sinistralidade rodoviária e o combate à violência doméstica continuam a ser «prioridades» no trabalho da GNR, adiantando que «o patrulhamento de proximidade» – e em breve a teleassistência – são o caminho para «o melhor desempenho» das funções. A cerimónia incluiu a imposição de condecorações a alguns efetivos do Comando e uma homenagem aos militares falecidos no desempenho das suas funções, terminando com um desfile das forças em parada. Atualmente, o Comando Territorial da Guarda conta com 653 efetivos e 26 quartéis, cobrindo 99,4 por cento do território do distrito e abrangendo 81,3 por cento da população, de acordo com dados oficiais.