Manteigas comemora feriado municipal esta quarta-feira

A Câmara de Manteigas comemora esta quarta-feira o Feriado Municipal com um programa onde se destaca a sessão solene agendada para as 15 horas no auditório do Centro Cívico.

As comemorações começam pelas 10 horas com a cerimónia do hastear da bandeira no edifício dos Paços do Concelho. Na sessão solene serão atribuídas distinções municipais e anunciadas bolsas de estudo para a frequência do ensino superior (ano letivo 2019/2020).

O município vai também atribuir os prémios de mérito escolar, relativos ao ano letivo 2018/2019. A cerimónia conta ainda com um momento musical pelo saxofonista Luís Serra.