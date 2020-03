Luta pelo primeiro lugar ao rubro na Iª Divisão

A luta pelo primeiro lugar no Distrital da Iª Divisão promete ser animada até ao fim. Após 17 jornadas, o Sp. Mêda continua em primeiro, mas com apenas dois pontos de vantagem sobre o Manteigas e três sobre o Gouveia (na foto). A nove jornadas do final do campeonato, as duas equipas serranas ainda estão na corrida pelo título e qualquer deslize pode ser fatal para as aspirações do trio da frente.

No domingo, o Sp. Mêda ultrapassou mais um obstáculo ao vencer 2-1 na receção ao Trancoso (5º classificado) e somou 38 pontos, contando apenas uma derrota esta época. Com esta vitória os medenses mantiveram os adversários à distância, com o Manteigas a render o Gouveia no segundo lugar graças a uma vitória “à antiga” (7-0) em casa frente ao “lanterna vermelha” Estrela de Almeida (14º). A “vítima” da tarde foi o Gouveia (3º), que se atrasou na sequência do empate caseiro a uma bola frente ao Vila Cortês do Mondego (4º, com menos um jogo). A equipa do concelho da Guarda está a seis pontos do primeiro lugar, mas apenas oito pontos separam o líder do sexto classificado, o Vila Franca das Naves, que perdeu 1-0 na receção ao Fornos de Algodres (7º).

Nos restantes encontros, o Soito (8º) foi ganhar 3-1 a Foz Côa (13º), o Aguiar da Beira (9º, com menos dois jogos) empatou 2-2 em Celorico da Beira com o Sp. Celoricense (10º) e o Vilanovenses (11º) ganhou 2-0 no terreno do Sp. Vilar Formoso (12º). No fundo da tabela, tudo está perdido para o Foz Côa, que conta 5 pontos, e para o último classificado, Estrela de Almeida, que tem 4, pois o antepenúltimo Vilar Formoso está a 9 pontos. Este domingo o Mêda joga no Soito e o Manteigas na vila fronteiriça, enquanto o Gouveia desloca-se a Trancoso. As partidas Vila Cortês-Almeida, Aguiar da Beira-Vila Franca, Fornos-Foz Côa e Vilanovenses-Celoricense completam a jornada.

Guarda-Pinhelenses este domingo na IIª Divisão

O líder Pinhelenses venceu 3-2 na receção ao Paços da Serra e mantém um ponto de vantagem sobre o segundo classificado da IIª Divisão, o Freixo de Numão, que foi ganhar 1-0 ao terreno do Nespereira.

Na 9ª jornada o Guarda FC, terceiro da geral, também venceu fora por 2-0 no Sabugal frente ao Sporting local, que ainda não ganhou esta temporada e é último do campeonato. O Casal de Cinza folgou no domingo e este sábado joga em Freixo de Numão para a 10ª jornada. No dia seguinte, o Paços da Serra recebe o Nespereira e o Guarda FC defronta o Pinhelenses no municipal da cidade mais alta.