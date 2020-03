A estafeta masculina do Centro de Atletismo de Seia (CAS) sagrou-se campeã nacional dos 4×400 metros em pista coberta, cujos campeonatos decorreram em Pombal no último fim de semana.

No domingo, o quarteto senense, formado por David Sénica, Filipe Rosa, Ericsson Tavares e António Rodrigues, superou na reta final o Benfica e conquistou o título pela segunda vez volvidos doze anos, com o tempo de 3m23s67’. Este foi o melhor resultado do único representante do distrito da Guarda nos Nacionais de atletismo. Na véspera destacaram-se os marchadores Rui Coelho e Cristiano António, segundo e terceiro classificados, respetivamente, nos 5.000 metros marcha com as marcas de 20m55s10 e 22m28s16’. O vencedor foi o vice-campeão do mundo dos 50 km, João Vieira (Sporting), que aos 44 anos conquistou o seu 20º título nacional de pista coberta em 19m38s98’. Já no último dia dos Nacionais Nelson Pinto (CAS) foi vice-campeão no salto em altura, com 2,10 metros, o mesmo título conquistado por Inês Pires (GCA Donas, Fundão) no pentatlo. A atleta sagrou-se ainda campeã nacional em sub-23.