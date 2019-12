Maior presépio natural do país já abriu no Sabugal

O maior presépio natural de Portugal «convida a vir ao Sabugal» até 12 de janeiro. Inaugurado na sexta-feira, o espaço recria as cenas bíblicas associadas à quadra natalícia a uma escala em que os visitantes se sentem parte integrante do mesmo.

O presépio ocupa cerca de 1.100 metros quadrados no Largo da Fonte, no centro da cidade raiana, e foi montado pelos funcionários do município com recurso a materiais recolhidos nas florestas do concelho, como troncos de castanheiros, heras e musgos, entre outros. Tudo serve para enquadrar a chegada dos reis magos à cidade de Belém, a gruta do nascimento de Jesus, cenas do quotidiano, as artes e ofícios da época, há até uma cascata e um pequeno rio. O evento é uma aposta forte do município para reforçar a atratividade do Sabugal, «uma cidade que faz um esforço enorme para sobreviver», afirma o autarca local. Para António Robalo, o presépio natural «já se afirmou como importantíssimo para trazer visitantes até nós» e é uma aposta «diferenciadora» na região.

Na sua opinião, a iniciativa «alimenta a nossa autoestima», mas este acontecimento «tem que ser aproveitado pela economia local», espera o edil raiano. Até 12 de janeiro, o evento “Sabugal Presépio” será também palco de um “Mercadinho de Natal” e da exposição “Natal em Beleza, Preserva a Natureza”, uma mostra de trabalhos realizados pela comunidade escolar e IPSS do concelho patente na Rua 5 de Outubro. Há ainda uma pista de gelo ecológica, peças de teatro, concertos, animação infantil no “Bosque dos Elfos”, sessões de “showcooking”, entre outras atividades. Na sexta-feira também ligada a iluminação natalícia na cidade raiana.