Serra da Estrela: 450 azinheiras plantadas em ação de reflorestação

A ação de reflorestação levada a cabo no domingo pela associação Guardiões da Serra da Estrela resultou na plantação de 450 azinheiras no lugar do Alto dos Livros, na mata nacional da Covilhã, uma zona afetada pelos incêndios de 2017.

Sessenta e oito voluntários participaram na iniciativa promovida pela Clínica Veterinária da Covilhã, no âmbito do programa “Criar Raízes” que se propõe plantar 5.000 árvores durante cinco anos. Estiveram envolvidas pessoas da entidade promotora, do grupo Natura IMB Hotels, dos Guardiões da Serra da Estrela, do ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, do MAPA – Movimento Académico de Proteção Ambiental, do MedUBI e das tunas MUs – Tuna Médica da Universidade da Beira Interior e as Moçoilas – Tuna Feminina da Universidade da Beira Interior, entre outras.