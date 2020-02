Homem de 80 anos morre em queda de trator de altura de 20 metros

Um homem de 80 anos morreu na terça-feira no despiste de um trator agrícola no lugar da Cornalheira, na aldeia de Fontelonga (Mêda).

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda, o acidente ocorreu pelas 18h40, num terreno agrícola, tendo o trator caído de uma altura de 20 metros. O condutor, que ficou debaixo do veículo, ainda foi transportado para o Serviço de Urgência Básica do Centro de Saúde de Vila Nova de Foz Côa, onde o óbito foi confirmado.

As causas do acidente estão a ser investigadas pelo Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) do Comando Territorial da GNR da Guarda. Nas operações de socorro estiveram envolvidos sete veículos e 26 elementos, dos Bombeiros Voluntários de Mêda, da GNR e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).