Governo quer criar “Rede de Embaixadores do Interior” através das Casas Regionais

O Governo convidou os representantes das Casas Regionais em Lisboa a integrar uma “Rede de Embaixadores do Interior”, para «dar a conhecer as suas potencialidades e, simultaneamente, ajudarem na divulgação das medidas que o Governo tem para incentivar o emprego, o empreendedorismo e o investimento nestes territórios».

A informação foi divulgada em comunicado pelo Ministério da Coesão Territorial que reuniu esta segunda-feira na capital com os vários representantes das Casas Regionais.

No encontro, Ana Abrunhosa, Ministra da Coesão Territorial, e Isabel Ferreira, Secretária de Estado da Valorização do Interior, apresentaram aos presentes «os objetivos e medidas concretas da área governativa e convidaram os representantes a integrar uma Rede de Embaixadores do Interior», segundo a nota.