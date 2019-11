Guarda acolhe Jornadas de Enoturismo em dezembro

A Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) é a anfitriã das IXªs Jornadas de Enoturismo, que vão decorrer no TMG a 5 e 6 de dezembro.

O encontro é subordinado ao tema “O Centro de Portugal como destino” e é coorganizado pelas CVR do Dão, Região de Lisboa e Tejo, pela Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra e Associação Rota da Bairrada. Estão previstas conferências sobre o enoturismo e visitas a produtores da Beira Interior, além da assinatura de protocolos com várias autarquias da região com vista à criação da Rota de Vinhos da Beira Interior. «É um projeto ambicioso de território e o passo que falta para promover os nossos vinhos, que vai gerar um complemento aos rendimentos dos produtores», disse Rodolfo Queirós, presidente da CVRBI, durante a apresentação do evento na passada quinta-feira. Já estão inscritos 120 participantes para debater o enoturismo e as suas potencialidades em Portugal e no mundo. «Será um momento de reflexão sobre este setor na região Centro e também para nos colocar alguns desafios», acrescentou o responsável.

O encontro ficará marcado no primeiro dia pela inauguração da loja da Rota dos Vinhos da Beira Interior, no Solar dos Vinhos, na Guarda. O espaço será «o ponto de partida» para a futura rota, que o responsável estima poder ser lançada «durante o próximo ano». «É um projeto de território, que proporcionará várias experiências aos enoturistas. A Beira Interior é muito grande, tem sítios fantásticos, a maioria das Aldeias Históricas, castelos, monumentos, gastronomia e natureza. Só temos que potenciar esta riqueza», sublinhou Rodolfo Queirós. Segundo o presidente da CVRBI, atualmente já há «alguma capacidade instalada» na região, nomeadamente produtores com lojas de provas e unidades de alojamento em turismo rural. «Já estamos a marcar os sítios visitáveis, mas falta a oferta integrada numa rota», acrescentou, adiantando que será criado um site na Internet e uma app para divulgar a rota.

Numa fase posterior serão convidados hotéis e restaurantes para serem parceiros. O presidente da CVRBI lembrou que, em 2017, visitaram Portugal mais de dois milhões de enoturistas. «A grande maioria ficou-se pelas caves de vinho do Porto e pelo Douro, o restante andou por aí», referiu Rodolfo Queirós, revelando que em 2020 será lançado o concurso gastronómico “Beira Interior Gourmet”.