Grande Rota das Aldeias Históricas de Portugal é a maior da Europa com selo “Leading Quality Trails”

A Grande Rota das Aldeias Históricas de Portugal (GR22) recebeu o selo “Leading Quality Trails – Best of Europe”, tornando-se na maior rota europeia com esta distinção, anunciou a Associação de Desenvolvimento Turístico – Aldeias Históricas de Portugal, com sede em Belmonte.

A referida rota, que atravessa o território das Aldeias Históricas de Portugal, «foi reconhecida pela principal associação europeia de caminhada como uma das melhores rotas da Europa», que lhe atribuiu o selo “Leading Quality Trails – Best of Europe” esta quinta-feira, em Châtenois, França, pela European Ramblers Association (Associação Europeia de Caminhada).

A certificação «destaca os melhores destinos de caminhada na Europa, através de critérios como a sustentabilidade, o nível de experiência proporcionado ao utilizador, a qualidade do seu traçado e a sua riqueza cultural e natural». Com a distinção, «Portugal tem a maior rota europeia para caminhadas com selo “Leading Quality Trails – Best of Europe”», refere a associação das Aldeias Históricas de Portugal.