Festival Literário da Gardunha no Fundão

A quinta edição do Festival Literário da Gardunha acontece este fim de semana n’A Moagem, no Fundão.

“A Viagem” é novamente o tema geral do evento, que este ano dá especial atenção às migrações. Está prevista a participação de cerca de 20 escritores e ensaístas, entre os quais Onésimo Teotónio de Almeida, Luís Filipe Castro Mendes, Bernardo Pires de Lima, Bruno Vieira Amaral, Filipa Martins, Raquel Varela, Fernando Pinto do Amaral, Inocência Mata, Maria João Ruela, João Morgado, Liliana Ferreira, Alexandra Prado Coelho, Francisco José Viegas, Raquel Ochoa e Possidónio Cachapa. Organizado pelo município do Fundão, o festival começa na sexta-feira com uma homenagem ao autor covilhanense Manuel da Silva Ramos, que comemora 50 anos de carreira literária. A programação inclui conversas com escritores e, no sábado (18h30), a apresentação do livro “Cântico dos Cânticos”, de Gonçalo Salvado (A23 Edições/ Quinta dos Termos). Nessa noite (22 horas), a Orquestra de Jazz de Matosinhos sobe ao palco d’A Moagem.