Concerto solidário com Moçambique em Seia

O Cineteatro de Seia é o palco, esta sexta-feira (21h30), do concerto solidário “Moçambique … E agora?”, cuja receita reverte a favor das vítimas dos ciclones Kenneth e Idai, que recentemente assolaram Moçambique.

A iniciativa é do projeto “Ler Moçambique” iniciado no ano letivo anterior na Escola Básica de Tourais-Paranhos e conta com o apoio do Agrupamento de Escolas, da Câmara Municipal, do Centro Paroquial e da Cruz Vermelha de Seia. Participam a Tuna Académica da Universidade de Coimbra com o seu grupo de fados, Big Band Rags e orquestra. O bilhete custa sete euros.