Festival alternativo “Fatela Sónica” no sábado

O “Fatela Sónica” é um festival de música e artes alternativas que vai ter lugar este sábado, a partir das 17 horas, naquela localidade do concelho do Fundão.

Pelo palco do pavilhão do “Anjo da Guarda” vão passar os históricos Mata-Ratos, que estão a comemorar 37 anos de carreira, e bandas da região, como Queers of Rock and Roll (Castelo Branco) e Gary Yamamoto & Saci Pereré (Sabugal). O cartaz inclui também os Patrulha do Purgatório (Algarve), Taberna (Vila Franca de Xira), Grito! (Porto) e os Innoppiah (Galiza). Além da música, está prevista a presença dos artistas gráficos e ilustradores Ana Louro e M. Coelho (ambos do Porto), bem como uma exposição da guardense Raquel Gonçalves. Haverá também a possibilidade de fazer tatuagens e piercings no local pelo estúdio Moth Tattoo & Piercing, de Abrantes, num festival alternativo que inclui cerveja artesanal e petiscos. O “Fatela Sónica” resulta de uma colaboração entre voluntários amigos da aldeia e a Junta de Freguesia, com o apoio da Camara do Fundão.