GNR fiscalizou 13 matilhas de caça em Vilar Formoso

A GNR fiscalizou,em janeiro, 13 matilhas de caça em Vilar Formoso (Almeida), identificou 15 pessoas, com idades entre os 34 e 66 anos, e elaborou 12 autos de contraordenação.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a ação foi realizada pelo Núcleo de Proteção Ambiental da vila fronteiriça e teve como objetivo «garantir as condições de alojamento e bem-estar animal dos cães pertencentes a matilhas de caça maior». Os militares elaboraram oito autos de contraordenação por alojamento em desrespeito das condições fixadas, bem como pela falta da mera comunicação prévia de alojamento.

Houve dois autos de contraordenação por incumprimento, pelo titular, da obrigação de alteração do registo em situação de desaparecimento de canídeos e um outro por falta de licença de vacina antirrábica válida ou qualquer outra zoonose do canídeo. A GNR elaborou ainda um auto de contraordenação por falta identificação dos animais de companhia, pela sua marcação e registo no Sistema de Informação de Animais de Companhia. O expediente foi remetido à Direção-Geral de Alimentação e Veterinária.