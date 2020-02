Sp. Mêda reforça liderança no Distrital da Guarda

O Sp. Mêda aumentou este domingo a vantagem na liderança do Distrital da Iª Divisão da AF Guarda.

Os medenses venceram 6-1 na receção do “lanterna vermelha” Estrela de Almeida e beneficiaram da derrota do Gouveia em Manteigas por 3-0. A equipa da “cidade-jardim” permanece no segundo lugar mas agora a quatro pontos do Sp. Mêda, que conta 35, enquanto o Manteigas é terceiro com 30.

Quem também se atrasou foi o Trancoso, quarto classificado, derrotado por 1-o no dérbi do concelho em Vila Franca das Naves. Já o Vila Cortês do Mondego, que ocupa o quinto lugar, foi ganhar 2-1 a Vila Nova de Foz Côa.

Nos restantes jogos da 15ª jornada o Sp. Celoricense recebeu e goleou o Soito por 4-0, o Aguiar da Beira foi ganhar 3-1 ao terreno do Vilanovenses e o Sp. Vilar Formoso empatou a zero na receção ao Fornos de Algodres.