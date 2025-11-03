GNR desmantela duas estufas de canábis na Covilhã

A GNR desmantelou duas estufas de canábis,. no concelho da Covilhã, e constituiu arguido um homem de 28 anos.

Segundo o Comando Territorial de Castelo Branco, a ação decorreu no passado dia 29 de outubro e envolveu elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR da Covilhã, no âmbito de uma investigação, que decorria há cerca de um mês, por cultivo de canábis e tráfico de estupefacientes.

«Os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar a localização das estufas e culminaram com o cumprimento de um mandado de busca domiciliária que culminou com o desmantelamento de duas estufas para cultivo de canábis», adianta a GNR.

Na operação foram apreendidas três plantas de canábis, duas estufas portáteis e diverso material para o cultivo, acondicionamento e preparação de produto estupefaciente. O suspeito foi constituído arguido e os factos comunicados aos Tribunal Judicial da Covilhã.