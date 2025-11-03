António Beites tomou posse como novo presidente da Câmara de Belmonte

Tomou posse hoje o novo presidente da Câmara Municipal de Belmonte António Luís Beites Soares.
A sessão decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho, e o novo edil assumiu que este é o inicio de um novo ciclo político, assumindo que “trabalhar em prol do desenvolvimento do Concelho de Belmonte, tendo como objetivo que daqui a 4 anos o concelho de Belmonte esteja melhor do que está hoje”, referiu o novo Presidente da autarquia belmontense.
António Beites terá como vereadores Joaquim Nabais Antunes, Vítor Pereira, Humberto Barroso e Lara Prudente Curto.
Recorde-se que António Beites foi nos últimos 12 anos presidente da Câmara Municipal de Penamacor, autarquia a que não se pode recandidatar por limite de mandatos.
Também foi empossado hoje o presidente da Assembleia Municipal de Belmonte João Hipólito Lino Neto Pereira Pinto.
