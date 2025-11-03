Chaves Monteiro empossado na Junta de Freguesia da Guarda

Carlos Chaves Monteiro foi empossado, na noite desta segunda-feira, presidente da Junta de Freguesia da Guarda. O social-democrata venceu as eleições de 12 de outubro com 37,73 por cento dos votos (8 mandatos), enquanto a coligação “Pela Guarda – Nós, Cidadãos!/PPM” obteve 32,38 por cento (7), o PS 15,74 por cento (3) e o Chega 8,36 por cento (1).

Já Acácio Pereira foi eleito presidente da Assembleia de Freguesia com 15 votos a favor um branco e 5 votos contra. O socialista liderou uma lista única, que resultou de um acordo entre a coligação PSD/CDS-PP/IL e o PS. Carla Santarém e Luís Baía (ambos da coligação PSD/CDS-PP/IL) são os secretários.

Além de Chaves Monteiro, a coligação PSD/CDS-PP/IL elegeu Orlando Cordeiro, Paulina Luís, Rui Baía, Daniela Gonçalves, Goreti Vicente, Fernando Madeira e Ivo Gonçalves.

O PS será representado por Ana Cristina Monteiro e Ismael Escudeiro, além de Acácio Pereira. Já a coligação “Pela Guarda – Nós, Cidadãos!/PPM” vai contar com António Saraiva, Sara Leal, José Teixeira, Raul Cardosa, Ana Marques, César Pereira e Constantino Logarinho. Pedro Almeida foi eleito pelo Chega.

No seu discurso, Chaves Monteiro afirmou que quer «uma Guarda viva, inclusiva e solidária» e uma freguesia «onde ninguém se sinta esquecido». Comprometeu-se a valorizar o património, a investir em projetos de futuro, no turismo, na mobilidade e na inovação.

«Estou convicto que não irei desiludir a Guarda», garantiu, sublinhando que não vai governar a Junta de Freguesia da Guarda «a pensar em futuras eleições». Saiba mais na próxima edição de OINTERIOR.