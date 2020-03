Fronteira com Espanha restringida a nove pontos de passagem

A fronteira com Espanha vai ficar restringida a nove pontos de passagem e ao transporte de mercadorias, anunciou o ministro da Administração Interna.

Eduardo Cabrita afirmou hoje – após reunião por videoconferência com os seus homólogos europeus – que «Portugal e Espanha estão a concluir as notas técnicas para reintroduzir os controlos de fronteiras terrestres com nove pontos de passagem».

Além dos cinco postos de passagem convencionais (Centros de Cooperação Policial e Aduaneira) – Quintanilha, Tui, Vilar Formoso, Elvas e Castro Marim – foram acrescentados outros quatro: Vila Verde de Raia (Chaves), Termas de Monfortinho (Castelo Branco), Marvão (Portalegre) e Vila Verde de Ficalho (Beja). O ministro da Administração Interna sublinhou que «só nestes pontos é permitida a passagem».

Nos restantes pontos o Governo irá «estabelecer mecanismos que limitam a passagem na fronteiras terrestres a mercadorias e trabalhadores que tenham que se deslocar para o outro lado da fronteira. Mesmo nesses casos iremos fazer controlos sanitários na fronteira», disse ainda Eduardo Cabrita.

O governante, que estava acompanhado pela ministra da Saúde, informou ainda que ficou decidido dar prioridade aos bens considerados essenciais para fazer face à pandemia. A lista incluiu material médico, de saúde e proteção, como máscaras de proteção «que devem circular em toda a união e devem ser geridos à escala europeia», segundo o ministro.