Famílias em destaque na ExpoSocial em Seia

O município e a Rede Social de Seia vão promover, de 28 de setembro a 1 de outubro, a 14ª ExpoSocial, iniciativa que conta com a colaboração dos parceiros do Conselho Local de Ação Social (CLAS).

O objetivo é fomentar o intercâmbio de experiências entre instituições, técnicos e a comunidade em geral com um programa que contempla espaços de reflexão, debate, exposições e oficinas. Estão também previstas caminhadas, visitas culturais e momentos de convívio. No primeiro dia, no âmbito das Jornadas Europeias do Património, abrirá ao público no Museu Natural da Eletricidade a exposição “Ex-votos, Manifestações de Fé” e, à noite, será apresentada a peça “Le Fumiste” na Casa Municipal da Cultura. No dia 29, e associado ao Dia Mundial do Coração, será formado um coração humano junto ao museu, atividade que antecede uma caminhada orientada na Senhora do Desterro. Pelas 15h30, Mag Rodrigues fará uma visita guiada à sua exposição intitulada “As Senhoras – ensaio fotográfico sobre a mulher e a saúde mental”, patente na Casa Municipal da Cultura até 6 de outubro.

No dia 30 haverá “Conversas InterMunicipais” dedicadas ao tema “Pelos Territórios das Famílias”, sobre as vivências familiares, mudanças na vida das famílias e nas relações pessoais. O encontro é dirigido a técnicos, dirigentes, mas também aos cidadãos dos municípios da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. A ExpoSocial termina a 1 de outubro com uma festa dedicada ao idoso no pavilhão gimnodesportivo municipal 1.