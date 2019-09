Escola Profissional de Trancoso com 274 alunos

No ano em que completa 30 anos de existência, a Escola Profissional de Trancoso (EPT) iniciou o ano letivo com mais alunos e mais turmas.

A instituição passou, desde 2015, de 9 para 13 turmas e de 180 para 274 alunos, provenientes de 28 concelhos dos distritos da Guarda, Viseu, Vila Real e Bragança. Neste ano letivo, a EPT conta com cinco novas turmas do 10º ano, distribuídas pelos cursos profissionais, nível IV, de técnico Instalador de Sistemas Solares Fotovoltaicos; Manutenção Industrial / Mecatrónica Automóvel; Gestão de Equipamentos Informáticos; Comunicação, Marketing, Relações Públicas e Publicidade; Animador Sociocultural e Técnico Comercial. A funcionar desde 1989, a Escola Profissional de Trancoso distingue-se por ser «uma escola de saberes aplicados, cuja metodologia pedagógica privilegia a componente prática das aulas, lecionadas em contexto de laboratório e oficina, com uma forte ligação às instituições e ao mundo empresarial», adianta a EPT.