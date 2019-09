A Fundação INATEL, em parceria com o município do Fundão, realizam no sábado, no Parque das Tílias, no Fundão, um Encontro de Bandas que inclui uma arruada e a atuação das filarmónicas participantes, pelas 16 horas. Atuarão a Banda Filarmónica Perovisense (Fundão), a Banda Boa União Música Velha (Manteigas), a Sociedade Filarmónica de Tinalhas (Castelo Branco) e a Banda Filarmónica União de Santa Cruz (Aldeia Nova do Cabo).