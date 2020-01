Emprego: Governo vai criar programa para fixar jovens no interior

Os Ministérios do Trabalho e da Coesão Territorial vão lançar no próximo ano um conjunto de programas direcionados aos jovens que trabalham em regiões de baixa densidade.

“Trabalhar no Interior” é o nome desta iniciativa que tem por objetivo fixar jovens quadros qualificados em regiões menos povoadas. Segundo declarações de Ana Mendes Godinho, esta medida «terá os primeiros avisos publicados assim que seja aprovado o novo Orçamento de Estado», no início do próximo ano. De acordo com a governante, será ainda reformulado um projeto dinamizado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional – que já existiu no passado – de apoio à mobilidade geográfica. Ana Mendes Godinho afirmou ainda que o Governo está a «preparar um programa de apoio à contratação de pessoas para a economia social», além de estar ainda prevista a criação de «um programa de qualificação das instituições da economia social, em conjunto com o IEFP e a Segurança Social». O anúncio foi feito no âmbito da primeira reunião descentralizada dos Ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Coesão Territorial, que decorreu dia 20, na Guarda