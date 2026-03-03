Docente da UBI, António Ferreira, galardoado com “German Design Award”

O professor do Departamento de Arquitetura da Universidade da Beira Interior, António do Fundo Ferreira, foi galardoado com o “German Design Award”, na categoria “Excellent Architecture – Interior Architecture – Public”, referente à obra da clínica “Zahnärzte am Goldbach” (Centro de Odontologia de Goldbach).

A clínica foi concebida para promover o bem-estar dos utentes, através de tratamentos inovadores, conjugados com uma conceção arquitetónica convidativa e descontraída. A estrutura, num espaço de planta retangular com 180 metros quadrados, organiza-se em torno de um núcleo central que alberga áreas comuns. «As salas de tratamento e os consultórios pensadas pelo docente dispõem-se na periferia deste núcleo, tendo sido usados materiais naturais de reminiscência portuguesa, como a cortiça e o burel, para criar uma atmosfera tranquila e acolhedora. Uma entrada dinâmica e aberta recebe os pacientes, com privacidade acústica assegurada por paredes de vidro».

De acordo com o júri internacional, «o núcleo distintivo, revestido a cortiça, confere ao Centro de Odontologia uma identidade contundente e, ao mesmo tempo, serena». Os materiais naturais, «como o burel e a borracha natural, criam um ambiente harmonioso e estético, que transmite aos pacientes uma sensação de segurança». Os “German Design Awards” destinam-se a distinguir projetos que promovem a inovação e abrem novas perspetivas para a conceção de objetos e de edifícios.