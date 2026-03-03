Carlos Barretto com Lokomotive, Nils Petter Molvær e Quinteto Violado em destaque no Guarda in Jazz

Logo a seguir ao Music Set Fest, a cidade mais alta torna-se palco do Guarda In Jaz, que vai decorrer de 7 a 12 de julho, com concertos pelas 21 horas. O festival de jazz começa com atuações na Esplanada do Café Concerto, mas a certo momento muda-se para a Alameda de Santo André onde vai estar a decorrer o Guarda Wine Fest.

No primeiro dia de Guarda In Jazz ouvimos Rafael Toral (7 de julho), segue-se Carlos Barretto com Lokomotive (na foto) no dia seguinte, Nils Petter Molvær (9 de julho), no dia seguinte sobe ao palco o Quinteto Violado, ainda Nicola Conte (11 de julho) e o Guarda In Jazz termina com atuação dos Coimbra Jazz Ensemble a 12 de julho.