Dillaz e Cuca Roseta na Feira da Castanha e Paladares de Outono em Trancoso

Dillaz e Cuca Roseta são os cabeças de cartaz da Feira da Castanha e Paladares de Outono, que vai decorrer no Pavilhão Multiusos de Trancoso de 31 de outubro a 2 de novembro.

O certame é organizado pela Câmara de Trancoso com o objetivo de valorizar os sabores tradicionais da estação, com destaque para a castanha – produto de grande relevância na economia local. Haverá produtos regionais, gastronomia típica, artesanato, animação cultural e momentos de convívio, entre os quais um magusto popular que vai encerrar a iniciativa no domingo.

O “rapper” Dillaz sobe ao palco na primeira noite da feira (22h30) e Cuca Roseta atuará no dia 1 de novembro. Os Ranchos Folclóricos e Etnográfico de Trancoso, “O Plátano de Alijó” e de Vila Franca das Naves estão programados para o dia seguinte, antes do magusto popular.