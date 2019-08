Despiste de moto na variante de Celorico da Beira causa um morto

O despiste de uma moto na variante de Celorico da Beira, ao início da tarde desta quinta-feira, provocou um morto, um homem com cerca de 30 anos.

Segundo o Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) da Guarda, o acidente ocorreu pelas 14h35, no sentido norte-sul da vida. Já o comandante dos bombeiros locais acrescentou que o despiste aconteceu «numa curva, no final de uma reta», onde já ocorreram outros acidentes. Segundo apurou O INTERIOR, a vítima mortal era emigrante na Suíça.

No local estiveram oito elementos e quatro viaturas dos Bombeiros de Celorico da Beira, da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda e da GNR.