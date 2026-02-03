Região

Derrocada corta EN222 entre Vila Nova de Foz Côa e Almendra

3 Fevereiro, 2026
Escrito por Luís Martins

A Estrada Nacional (EN222) foi cortada ao trânsito, esta terça-feira, no troço entre Vila Nova de Foz Côa e Almendra devido a derrocadas de pedra e terra.

De acordo com o autarca de Foz Côa, Pedro Duarte, o corte é justificado por motivos de segurança rodoviária, dado haver várias derrocadas de pedras e terra naquela ligação entre a sede do concelho e a freguesia de Almendra.

«Prevemos que os trabalhos de limpeza da via sejam céleres, mas não há garantias de não haja mais derrocadas, devido à chuva que se faz sentir e a previsão de condições meteorológicas adversas para os próximos dias», acrescentou. Segundo o autarca, o corte da EN222 foi efetuado ao início da manhã de hoje e, para já, não há alternativas rodoviárias.

