CP está a oferecer bilhetes gratuitos para viagens até Coimbra na Linha da Beira Alta

A CP – Comboios de Portugal está a oferecer bilhetes, esta segunda-feira e amanhã, para incentivar a utilização do transporte ferroviário na Linha da Beira Alta, que reabriu na totalidade no final de setembro deste ano, depois de obras de modernização.
A empresa inicia, hoje, na Guarda a distribuição de 10 mil vouchers para viagens gratuitas, que podem ser trocados por bilhetes até 31 de dezembro de 2025. Cada voucher é válido para qualquer percurso entre as estações de Vilar Formoso e Coimbra-B, na Linha da Beira Alta, tanto no serviço Regional como Intercidades (2ª classe).
A campanha vai decorrer até dia 22, em vários pontos da Guarda, Santa Comba Dão e Mortágua. A CP vai aproveitar esta campanha para lembrar os utilizadores do comboio de que todos os serviços da Linha da Beira Alta são válidos com o Passe Ferroviário Verde, «o que torna o preço mais atrativo».
Na Guarda. os vouchers podem ser adquiridos na Loja do Cidadão, no Instituto Politécnico, na Unidade Local de Saúde, no Parque Urbano do Rio Diz, na Sé Catedral, no mercado municipal, na Praça do Município, na estação de caminhos-de-ferro, nos supermercados Pingo Doce (Avenida de S. Miguel), Mercadona e Continente.
Deixe comentário