CP está a oferecer bilhetes gratuitos para viagens até Coimbra na Linha da Beira Alta

A CP – Comboios de Portugal está a oferecer bilhetes, esta segunda-feira e amanhã, para incentivar a utilização do transporte ferroviário na Linha da Beira Alta, que reabriu na totalidade no final de setembro deste ano, depois de obras de modernização.

A empresa inicia, hoje, na Guarda a distribuição de 10 mil vouchers para viagens gratuitas, que podem ser trocados por bilhetes até 31 de dezembro de 2025. Cada voucher é válido para qualquer percurso entre as estações de Vilar Formoso e Coimbra-B, na Linha da Beira Alta, tanto no serviço Regional como Intercidades (2ª classe).