Documentário “Discos Pedidos” gravado na Rádio Altitude já está disponível online
Já está disponível online o documentário “Discos Pedidos” gravado nas instalações da Rádio Altitude e realizado pelo guardense Luís Sequeira, filho do antigo diretor do Altitude, Hélder Sequeira. O filme retrata os antigos programas em que os ouvintes pediam músicas para ouvir na rádio, comparando esses tempos com a atual facilidade de acesso à música.A sessão pública de apresentação do documentário aconteceu em Junho de 2024, no Gin Gibre, na Guarda, com a presença de alguns protagonistas: Emílio Aragonez, Albino Bárbara, Carlos Martins e Hélder Sequeira, quatro vozes conhecidas da Rádio Altitude.Assista ao filme “Discos Pedidos” no link https://ekixlab.com/discos-pedidos
