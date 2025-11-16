Falta de comparência do Foz Côa dá três pontos ao líder Guarda FC na Iª Liga Distrital

O líder Guarda FC somou mais três pontos este domingo, mas sem jogar, uma vez que o Foz Côa não compareceu ao jogo da 7ª jornada da Iª Liga Distrital da AF Guarda.

Esta tarde, o Figueirense foi ganhar 2-0 a Trancoso e o Sporting Celoricense venceu 3-2 no Sabugal, enquanto o Vila Cortês do Mondego derrotou em casa o Fornos de Algodres por 2-1. Nos restantes jogos, o São Romão empatou a zero no reduto do Vilanovenses, o Aguiar da Beira venceu 4-0 na receção ao Vila Franca das Naves e o Sporting de Vilar Formoso recebeu e venceu o Sporting da Mêda por 4-1.

O Guarda FC segue isolado na liderança com 21 pontos, à frente do Figueirense com 18 e do Vilanovenses com 14. O Aguiar da Beira é quarto classificado (13 pontos) e o Vila Cortês ascendeu ao quinto lugar (10), liderando um trio em igualdade pontual que inclui o Trancoso e o Fornos de Algodres.

No fundo da tabela estão o Vilar Formoso (12º e antepenúltimo com 4 pontos), Mêda (penúltimo com 3 pontos) e Vila Franca das Naves (último com 2).