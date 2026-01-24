Cláudio Serra eleito presidente da direção da Federação Distrital de Bombeiros

Cláudio Serra venceu esta tarde as eleições para a Federação Distrital dos Bombeiros, sucedendo a Paulo Amaral que ocupava o cargo desde 2005. Cláudio Serra, presidente dos Bombeiros Voluntários de Manteigas, encabeça agora um mandato de quatro anos frente à Federação Distrital com ideais que diz serem de «mudança».

A direção da lista vencedora é constituída por Cláudio Serra (presidente), os vice-presidentes Fernando Rodrigues, José Manuel Governo, e Comandante Marco Lucas. A Assembleia Geral é presidida por Pedro Pires e Jorge Martins assume a vice-presidência.

A lista de Cláudio Serra venceu com 25 votos, frente à lista de João Batista (presidente dos Bombeiros Voluntários de Trancoso) que obteve 17 votos.

A tomada de posse está agendada para 7 de fevereiro.