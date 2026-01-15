CIM Beiras e Serra da Estrela volta a estar na FITUR

A Comunidade Intermunicipal da Região Beiras e Serra da Estrela vai estar presente, pelo terceiro ano consecutivo, na FITUR – a Feira Internacional de Turismo, uma das maiores e mais relevantes feiras de turismo da Europa, que decorre de 21 a 25 de janeiro, em Madrid.

Trata-se de uma oportunidade para consolidar parcerias, captar novos fluxos turísticos internacionais e afirmar a região como um destino autêntico, competitivo e diferenciador no contexto ibérico e europeu, contribuindo para o desenvolvimento económico e a valorização do território.

Segundo Carlos Condesso, presidente da CIMRBSE, pretende reforçar o posicionamento da região junto do mercado espanhol — um dos principais mercados emissores para Portugal — e afirmar a Região das Beiras e Serra da Estrela como um destino de eleição ao longo de todo o ano, capaz de oferecer experiências diferenciadoras em qualquer estação.