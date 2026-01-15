Secundária Campos Melo na Covilhã comemora 142 anos

A Escola Secundária Campos Melo, na Covilhã, vai organizar na sexta-feira a sessão comemorativa do 142º aniversário da instituição.

O programa começa com um “peddy paper” pelas 9h15, seguindo-se a sessão comemorativa pelas 15h30. Às 16 horas realiza-se o debate “Uma escola com história, um ensino para o futuro” e, pelas 17h15, serão entregues os diplomas aos alunos dos Quadros de Mérito, Valor e Excelência e aos finalistas.