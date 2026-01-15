José das Neves na Galeria António Lopes

A Galeria António Lopes, na Covilhã, tem patente a exposição “O Jardim da Alice”, do artista digital e de “pop-art” José das Neves

Até 7 de fevereiro, a mostra reúne uma seleção de obras que «afirmam uma linguagem visual livre, direta e simbólica, onde sonho, memória e crítica social coexistem sem filtros nem limites formais. Uma exibição que explora os limites entre realidade e imaginação através da fotografia e da experimentação visual», adianta o município covilhanense. A obra de José das Neves desenvolve-se a partir do abstrato e do surreal, cruzando referências da arquitetura Bauhaus, da cultura pop e da contracultura dos anos 60 e 70, sendo muito influenciada por Jean-Michel Basquiat, entre outros artistas contemporâneos.