Centro de Limpeza de Neve da Serra da Estrela conta com três novos limpa-neves

A Infraestruturas de Portugal (IP) adquiriu três novos limpa-neves para o Centro de Limpeza de Neve (CLN) da Serra da Estrela, num investimento de cerca de 750 mil euros.

Com esta integração, a frota do CLN, situado nos Piornos (Covilhã), passa a contar com um total de nove limpa-neves e três rotativas, «garantindo elevados níveis de disponibilidade e prontidão operacional nas intervenções de limpeza e desobstrução das estradas, com o objetivo de assegurar a circulação e a segurança rodoviária durante o inverno», aidanta a empresa em comunicado enviado a O INTERIOR.

Situado a 1.650 metros de alttiude, junto à estrada EN 339, o Centro de Limpeza de Neve funciona no Inverno, 24 horas por dia nos sete dias da semana, operando numa rede rodoviária de montanha apenas a 100 quilómetros do Atlântico, «sem qualquer barreira montanhosa que a salvaguarde dos ventos ciclónicos e húmidos».

«Estas características geram neve muito densa e com um grau de humidade elevado e, por isso, de superior dificuldade de remoção. Dispõe, em permanência, de uma equipa de meios humanos e de equipamentos apropriados a estas condições para garantir a segurança dos utentes das vias e de todos os turistas» que se deslocam à Serra da Estrela, realça a IP.