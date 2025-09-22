Região

Capotamento causa ferido grave e corta A25 em Celorico da Beira

22 Setembro, 2025
Escrito por Luís Martins

O capotamento de um ligeiro de passageiros na A25, na tarde desta segunda-feira, está a motivar o corte do trânsito no sentido Celorico da Beira-Guarda.

O acidente ocorreu ao quilómetro 149, a seguir ao nó de Açores (Celorico da Beira), e causou um ferido grave, que foi transportado para o Hospital Sousa Martins, adiantou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela a O INTERIOR.

O alerta foi dado pelas 16h41, tendo sido mobilizados para o local 15 operacionais dos bombeiros de Celorico da Beira, GNR e Ascendi, a concessionária da autoestrada, apoiados por cinco viaturas.

O trânsito está a ser desviado pelo antigo IP5, no nó de Açores/Sobral da Serra.

Foto: Sebastião (Os Monhacas)

